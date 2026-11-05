Военнослужащим с детьми-инвалидами разрешили служить ближе к месту жительства

Это позволит военнослужащим более активно участвовать в жизни детей и уходе за ними (Фото: Генеральный штаб ВСУ /Facebook)

Военнослужащие ВСУ, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут перевестись на службу ближе к месту проживания своих детей.

Об этом в четверг, 5 ноября, говорится в заявлении Офиса военного омбудсмена.

Отмечается, что в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31 октября командующим видами и родами войск, а также руководителям органов военного управления поручено неукоснительно соблюдать положения о прохождении военной службы при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам.

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Военнослужащих смогут переводить на равнозначные или более низкие должности в воинские части или органы военного управления, расположенные по месту жительства их детей или в ближайшей возможной местности.

В то же время при принятии решений будет учитываться уровень укомплектованности воинских частей.

В Офисе военного омбудсмена отметили, что это позволит военнослужащим более активно участвовать в жизни детей и ухаживать за ними.

Аналогичные обращения о возможности служить ближе к месту проживания детей Офис направил в Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины. Там ожидают решения этих ведомств по урегулированию данного вопроса.

В Украине предлагают найти не менее 200 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим за счет перераспределения бюджетных расходов, детенизации экономики и выпуска дополнительных военных облигаций.