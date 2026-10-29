В Военной службе правопорядка опровергли слухи о побеге вооруженных пленных россиян в Харьковской области
В Военной службе правопорядка назвали фейком сообщения о побеге пленных россиян в Харьковской области (Фото: 24-я ОМБр ВСУ)
Никакие российские пленные из-под стражи в Харьковской области не сбегали, а автомобиль Военной службы правопорядка никто не обстреливал.
Такое заявление ВСП обнародовал в четверг, 29 октября, в ответ на публикации, массово распространявшиеся в социальных сетях.
Накануне в сети появились сообщения о том, что возле села Староверовка Харьковской области двое пленных россиян сбежали из-под стражи ВСП, прихватив с собой оружие. В отдельных публикациях также утверждалось, что беглецы обстреляли служебный автомобиль правоохранителей.
В ВСП подчеркнули, что эта информация полностью не соответствует действительности.
«Сообщаем, что распространенная информация не соответствует действительности, указанное событие в ВСП не фиксировалось», — говорится в заявлении службы.
Военные заверили, что подразделения службы правопорядка выполняют задачи в штатном режиме во всех определенных местах. Представителей СМИ, блогеров и владельцев популярных страниц в социальных сетях призвали проверять информацию перед ее распространением и опираться исключительно на официальные источники.