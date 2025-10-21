Во Львовской области оштрафовали начальника ТЦК, который мобилизовал единственного сына тяжелобольного мужчины

Золочевский районный суд Львовской области наложил штраф на и.о. начальника Золочевского районного ТЦК Богдана Ослабу. Там мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого , который был единственным сиделкой своего тяжелобольного 82-летнего отца.

В постановлении суда от 16 октября указано, что чиновника признали виновным по части 2 статьи 172−14 Кодекса Украины об административных правонарушениях — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода.

За это Ослабу оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что мужчину удалось быстро уволить с военной службы благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей.

24 сентября hromadske сообщило, что в селе Сасов Золочевского района Львовской области мобилизовали единственного сына, который занимался отцом, прикованным к постели, из-за чего он остался без присмотра.

Иосиф Малицкий остался закрытым сам в своем доме. Без присмотра также осталось большое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.

Деловодка Золочевского городского совета Вера Александрович заявила, что действующая отсрочка от мобилизации из-за ухода за отцом у его сына — 44-летнего Владимира Малицкого — продолжалась до 6 августа, он возобновлял ее каждые три месяца, однако на этот раз не успел.