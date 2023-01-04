Дешево и быстро. Украина создала систему управления войсками. Пентагон потратил на это десятилетия и миллиарды долларов — WSJ 4 января, 14:55 Сюжет Украинский военнослужащий перехватывает российские сообщения, рядом с ним работает группа воздушной разведки (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинская армия широко использует сеть, связывающую бойцов, разведданные и оружие под названием Дельта — удешевленную версию системы MacGyver, на разработку которой Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.

«Те, кто находятся под обстрелами, лучше всех учатся»

Сеть Дельта использует спутниковую связь и дает украинским солдатам разведданные, координацию и точность, позволяющие противостоять российской армии, превосходящей украинскую по численности и количеству вооружений.

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Украинские системы связи построены на стандартном оборудовании и уступают масштабам, пропускной способности и безопасности сети Пентагона, но ветераны американских и союзнических проектов по оцифровке считают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления на лету дает Западу ценные уроки.

«Урок в том, что вы должны были внедрять инновации, а мы — нет», — сказал Глен Грант, британский подполковник в отставке, имеющий опыт цифровизации вооруженных сил, который с 2014 года работал с вооруженными силами США и Украины над оборонной реформой. Он считает западные вооруженные силы «слишком медлительными и слишком тяжелыми», чтобы быстро применять новые технические решения для боевых задач.

Дельта — платформа для наблюдения за полем боя, которую Министерство обороны и службы безопасности Украины построили в соответствии со стандартами НАТО, но в значительной степени забросили, рассказал Ярослав Гончар, соучредитель неправительственной организации Аеророзвідка, которая помогает украинской армии с беспилотниками для разведки с 2014 года.

Украина использовала систему для консолидации информации с дронов и спутников, а также от чат-ботов с такими названиями, как Stop Russian War, через которые украинцы могут отправлять информацию.

По словам Гончара, почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев прошлой весной, использовало систему Дельта, к которой подразделения могут получить доступ с ноутбука или планшета. «Те, кто находится под обстрелами, лучше всех учатся», — отметил он.

Система Дельта стала дешевым импровизированным аналогом результата огромных усилий, над которыми Министерство обороны США и другие западные военные работали в течение многих лет, — защищенная цифровая матрица, связывающая командиров, бойцов, оружие и разведку, говорят западные специалисты по обороне, знакомые с украинскими системами.

Одним из важных компонентов украинских военных технологий стало решение SpaceX предоставить тысячи терминалов связи Starlink в начале войны, говорят украинские солдаты и командиры.

У большинства подразделений есть такой терминал, иногда замаскированный картоном или мусором, чтобы его не заметили вражеские дроны.

США пытаются быстрее внедрять новые технологии, в том числе через сеть неправительственных инновационных центров под эгидой Defensewerx, которые связаны с Пентагоном, но не связаны с его бюрократией. Они используют гражданские изобретения в военных целях и поощряют мозговой штурм.

Теперь эти центры, и в частности Sofwerx, связанный с Командованием специальных операций США будут изучать пример Украины, сообщили люди, знакомые с их работой.



Изобретательность мотивированных людей

В Украине существует процветающая индустрия технологического аутсорсинга и хакеры, действующие вне закона. Мотивированные люди часто являются инженерами-программистами, которые подключаются с помощью цифровых сервисов, таких как зашифрованный мессенджер Signal, и сетей таких компаний, как SpaceX Илона Маска. Инструментами украинской партизанской войны стали мобильные приложения, 3D-принтеры и потребительские дроны.

Украинские подразделения модифицируют стандартные дроны с помощью ремней, которыми можно управлять дистанционно, чтобы сбрасывать гранаты на вражеские позиции.

Как украинские, так и российские подразделения обычно используют модифицированные версии небольших коммерческих беспилотников для разведки и атак.

Роман Перимов, который возглавляет подразделение по разработке новых военных технологий в бригаде украинской армии, рассказал, что украинские солдаты используют 3D-принтеры для изготовления компактных пластиковых ремней безопасности, которые крепятся к популярным коммерческим беспилотникам, чтобы их можно было вооружить гранатами. На ремнях есть недорогие датчики света, прикрепленные к механической застежке. Когда оператор дает дрону команду включить мигающие огни в его нижней части, датчики улавливают свет и приводят в действие застежку, которая освобождает гранату. По словам Перимова, общая стоимость такой системы, напечатанной на 3D-принтере, составляет от 10 до 15 долларов.

«Она не наносит большого ущерба, но может уничтожить транспортное средство или пару солдат», — объяснил он.

Сейчас подразделение Перимова изучает возможность использования стратостатов (свободных аэростатов, предназначенных для полетов в стратосферу, то есть на высоту более 11 км — ред.) коммерческого назначения для разведки или передачи информации на большие расстояния на поле боя.

Одним из элементов успеха Украины в области инноваций является то, как различные воинские части и украинские технологические компании работают над своими собственными новыми военными технологиями. Их подход иногда больше напоминает вереницу гаражей Силиконовой долины, чем проект, финансируемый Пентагоном.

«Мы даже не можем подписать контракт достаточно быстро», — говорит Брэд Хэлси, инженер и бывший офицер специальных операций США, который сейчас обучает американских солдат тому, что он называет «макгайверингом» для решения неотложных задач. По его словам, завершение сделки Пентагоном может занять год. «Наша новая мантра должна звучать так: „Как быть украинцем“», — сказал Хэлси.

Один из украинских подрядчиков разрабатывает вооруженные наземные электрические транспортные средства с дистанционным управлением и дистанционно управляемые пулеметы. В последние месяцы компания демонстрировала технологию, но ее основатель отказался от комментариев.

Кроме того, программисты, ранее создававшие системы для упрощения начисления заработной платы для частных компаний создали систему с открытым исходным кодом для автоматизации расчета заработной платы солдат. По словам людей, участвующих в проекте, теперь они создают программное обеспечение для хранение оборудования.

