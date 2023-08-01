«Вагнеровцы» в Беларуси пока не представляют реальную опасность — ГУР 1 августа, 21:37 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

По данным украинской разведки, боевики ЧВК Вагнер на территории Беларуси на данном этапе не представляют реальную угрозу для Украины и других стран Восточной Европы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что несколько тысяч боевиков, имеющих боевой опыт — это потенциальная угроза и фактор опасности, с которым нужно считаться. Он уточнил, что речь идет и о подготовки противодействия в будущем.

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«Но в целом, конечно, сейчас это не та группировка, которая по состоянию на сегодняшний день представляет реальную опасность. Однако легкомыслить этим нельзя, и никто этого не делает», — заверил представитель ГУР.

Также, комментируя угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко в отношении Польши, Юсов сказал, что таким образом россияне пытаются отвлекать силы, средства и внимание партнеров Украины по НАТО и ЕС, создавать какие-то дополнительные. точки напряжения и зоны опасности.

«Но с другой стороны, это уже определенное ИПСО, сравнимое с выстрелом в собственную ногу, потому что подобные провокации уже заставляют, например, Польшу усиливать собственный сектор безопасности и обороны, усиливать внимание к белорусской границе и, конечно, прорабатывать более детально разнообразные сценарии», — считает он.

Инфографика: NV

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер.

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни боевиков направляются к Сувалкскому перешейку — 100-километровому отрезку на участке границы между Польшей и Литвой. По версии Лукашенко, его режиму «тысячу лет не нужен» коридор, «главное, чтобы было спокойно».