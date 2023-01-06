Россия хочет мобилизовать 500 тысяч человек — военная разведка 6 января, 20:39 Разведка Украины ожидает, что новая волна мобилизации будет объявлена 15 января (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

По данным украинской разведки, Россия собирается мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы подготовиться к новому наступлению.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии Guardian.

Скибицкий сказал, что России потребуется около двух месяцев, чтобы собрать воинские формирования, а любой успех россиян на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо они будут вооружены и обучены.

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Он добавил, что многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и вооружений для оснащения новых резервных частей, которые готовит Украина.

По его словам, разведка Украины ожидает, что новая волна мобилизации будет объявлена 15 января.



Скибицкий подчеркнул, что оккупанты делают упор на количество людей и оборудования, а также готовят новое наступление.



4 января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на фоне больших потерь личного состава Россия готовит вторую волну так называемой «частичной мобилизации» в первом квартале 2023 года.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.