Россия хочет мобилизовать 500 тысяч человек — военная разведка

6 января, 20:39
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Разведка Украины ожидает, что новая волна мобилизации будет объявлена 15 января (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Разведка Украины ожидает, что новая волна мобилизации будет объявлена 15 января (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

По данным украинской разведки, Россия собирается мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы подготовиться к новому наступлению.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии Guardian.

Скибицкий сказал, что России потребуется около двух месяцев, чтобы собрать воинские формирования, а любой успех россиян на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо они будут вооружены и обучены.

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Он добавил, что многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и вооружений для оснащения новых резервных частей, которые готовит Украина.

По его словам, разведка Украины ожидает, что новая волна мобилизации будет объявлена 15 января.

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Скибицкий подчеркнул, что оккупанты делают упор на количество людей и оборудования, а также готовят новое наступление.

4 января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на фоне больших потерь личного состава Россия готовит вторую волну так называемой «частичной мобилизации» в первом квартале 2023 года.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.

https://www.youtube.com/embed/8Hgntw5mj9Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мобилизация Разведка Вадим Скибицкий

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