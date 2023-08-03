Разведка о «визите» Герасимова на фронт: Показали, что он жив и даже сам может ходить 3 августа, 18:27 Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

В украинской разведке прокомментировали заявления Минобороны РФ о «визите» начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова на фронт. ГУР утверждает, что это «дешевые видеопостановки», чтобы показать хорошую мину при плохой игре.

Ранее Минобороны РФ показали, что Герасимов якобы посетил временно оккупированные территории в Запорожской области. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 каналу сравнил его с «псевдо-турами» российского диктатора Владимира Путина на линию фронта.

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Он утверждает, что «визит» Герасимова — это пропагандистский продукт, который является частью внутреннего политического процесса в России.

«Там продолжаются значительные противостояния, и поэтому сейчас Герасимов вылез в информационном поле. Герасимова достали из нафталина, отряхнули, показали, что он жив и даже сам может ходить, мол все с ним хорошо. То есть все, что говорят его оппоненты, а там их немало внутри, в том числе и военного руководства, — это не так. Вот он бодр, исполняет свои обязанности. Это такая демонстрация хорошей мины при плохой игре», — отметил Юсов.

1 августа МО РФ опубликовало видеозапись, на которой Герасимов якобы осматривает передовой командный пункт на западе Запорожской области и получает информацию об операциях в этом районе.

Эта видеозапись — одно из первых публичных выступлений Герасимова после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, сообщает Институт изучения войны. По данным института, это свидетельствует о том, что Минобороны РФ «продолжает рекламировать роль Герасимова как командующего театром военных действий».