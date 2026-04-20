«Самое б*ядское подразделение». ГУР перехватило жалобы оккупантов на пытки и поборы в «штрафной» 5-й бригаде российских войск

Военные преступления 5-й бригады ВС РФ (в/ч 41698) подразделения задокументированы еще с 2014 года — в Донецкой области ООН зафиксировала жестокие издевательства и допросы украинских пленных (Фото: Скриншот из видео /gur.gov.ua)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины перехватили два разговора российских оккупантов , которые раскрыли подробности убийств и пыток в 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады армии страны-агрессора РФ.

Об этом 20 апреля сообщается на официальном сайте ГУР.

«Оба перехвата раскрывают реалии службы в так называемой „штрафной“ бригаде через историю одного военнослужащего — Дзатте Мамитова. В разговоре с матерью его знакомый жалуется на то, в каких нечеловеческих условиях служат в „пятерке“ — как раненых на костылях гонят на штурм, батальоны пополняются дважды в месяц из-за колоссальных потерь, а пропагандист Владимир Соловьев помогает скрывать преступления — благодаря личным связям с командирами. Другой оккупант на примере Мамитова описывает, как российская военная полиция пытает собственных солдат и присваивает выплаты за ранения», — заявили украинские офицеры.

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Фото: gur.gov.ua

Фото: gur.gov.ua

Военные преступления 5-й бригады ВС РФ (в/ч 41698) подразделения задокументированы еще с 2014 года— в Донецкой области ООН зафиксировала жестокие издевательства и допросы украинских пленных в захваченном здании областного СБУ, сообщили украинские разведчики.

«Уже во время полномасштабного вторжения в 2024 году оккупанты замучили до смерти мобилизованного в свои ряды учителя музыки и убили американского „волонтера“, пособника сепаратистов и „корреспондента“ Russia Today Расселла Бентли», — заявили в ГУР.

Согласно радиоперехватам, один из оккупантов, Дзатте Мамитов (1997 г. р.) стал объектом внутреннего террора в 5-й бригаде.

«Согласно полученным документам, служба оккупанта в „пятерке“ проходила в лучших традициях ВС РФ: самоубийственные задания от командования, пытки и рэкет. Сначала Мамитов получил тяжелые ранения в боях — оторванную половину стопы и множественные осколочные ранения туловища и головы. Впоследствии он отправился на лечение, но не вернулся в подразделение из своего родного села Дарг-Кох в Северной Осетии — военная полиция объявила его в розыск», — заявили в ГУР.

Фото: gur.gov.ua

Фото: gur.gov.ua

Позднее Мамитова все же вынудили вернуться в штаб 5-й бригады во временно оккупированном Донецке.

«Позже связь Мамитова с родными прервалась — вместо этого семья получала сообщения о подозрительных списаниях средств с его банковского счета. Очевидно, Мамитова уже „поставили на счетчик“ боевики военной полиции т.н. „ДНР“, требуя долю от выплат за ранения. Из-за отказа платить оккупанты удерживали его в подвале, где систематически пытали. Чтобы скрыть следы издевательств и окончательно закрыть вопрос с выплатами, командование в/ч 41698 отправило искалеченного солдата на „боевое задание“», — уточнили в ГУР.

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20 апреля 2025 года Мамитова официально признали пропавшим без вести. Пока командование придумывало обстоятельства его «утилизации», путинские силовики отказали его семье в расследовании. Таким образом, убийство оккупанта было легализовано на всех уровнях — от командира роты до военного следователя, заявили украинские офицеры.

Ситуацию потдвердили и радиоперехваты разговоров российский агрессоров.

«Его (Мамитова — ред.) нае**ли, типа, на закрепе будешь. Он дошел до той точки, на закрепе, где люди. И там он час побыл, ему дальше сказали протолкнуться на штурм. Он выходил на рацию: какой штурм, вы ч., с такой ногой. И вот он пошел», — заявил оккупант, прикомандированный к 5-й бригаде.

Кроме того, по его словам, Мамитова отправило на штурм собственное командование обманом — дескать, того убедили, что он будет стоять на позиции. Однако когда Мамитов добрался до нужной точки и пробыл там час, командиры передали ему приказ — на штурм, который и закончился его смерть.

«Так массово тысячи и тысячи заявлений было написано. Реально тысячи на эту пятую бригаду. Это самая бл*дская бригада. Это расходный материал. В месяц два раза, два раза минимум обновляется батальон. А полк каждые два месяца. То есть людей не остается. Это специальная штрафная бригада», — заявил другой оккупант в радиоперехвате.