Для разведки и идентификации целей. Норвегия и Британия приобретут микродроны для украинских военных

24 августа, 13:13
Британия и Норвегия закупят для Украины микродроны на 90 млн норвежских крон (Фото:regjeringen.no)

Британия и Норвегия закупят для Украины микродроны на 90 млн норвежских крон (Фото:regjeringen.no)

Норвегия и Великобритания приобретут для нужд Украины микродроны Black Hornet.

Как сообщили в пресс-службе норвежского оборонного ведомства, планируют приобрети технику на 90 млн норвежских крон.

Пакет включает в себя аппараты Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение операторов.

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Отмечается, что разработанный норвежцами беспилотник является лидером мирового рынка. Он используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник применяют для разведки и идентификации целей. Он прост в управлении, надежен, его трудно обнаружить, и особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах.

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Микродрон будет приобретен у компании Teledyne Flir в рамках рамочного соглашения, заключенного Норвежским агентством оборонных материалов. Закупка, обучение и доставка материала осуществляются в сотрудничестве с британскими властями и координируются ими.

https://www.youtube.com/watch?v=DDX13wPbNSE&t=4s

«Норвегия и Великобритания по-прежнему полны решимости стоять плечом к плечу с Украиной. Эти новейшие беспилотники помогут дать украинским войскам жизненно важное преимущество на поле боя в их борьбе за защиту своей страны от жестокого и неспровоцированного вторжения Путина», — заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Также будет закуплена система защиты от дронов на сумму около 100 млн норвежских средств фонда. Выбрана система защиты от дронов Nightfighter от британской SteelRock Technologies.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны-партнеры Киева предоставляют украинской армии вооружение и технику для борьбы с российскими оккупантами.

ВСУ уже изменили стратегию благодаря западным вооружениям и преуспели, по крайней мере, в замедлении продвижения России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Военная помощь Норвегия Дроны

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