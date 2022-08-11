Выдавал себя за военного эксперта. СБУ задержала агента РФ, собиравшего данные о поставках западного оружия в Украину 11 августа, 09:58 Россия завербовала жителя Киева (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал данные о закупке и поставках западного оружия и боеприпасов Киеву.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, завербованного РФ агента интересовали тайные сведения об импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ.

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Полученную информацию оккупанты планировали использовать для нанесения ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, по которым осуществлялись поставки.

Россия также планировала использовать разведданные для срыва международных договоренностей Украины со странами-партнерами в области обороны.

В СБУ уточнили, что предателем оказался житель Киева, который выдавал себя за военного эксперта. Его завербовал кадровый сотрудник российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона.

«Для сбора закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в том числе среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою „заинтересованность“ иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для „экспертных“ публикаций в соцсетях», — добавили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским «куратором».

Злоумышленнику сообщено о подозрении в госизмене, он задержан.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны оказывают Киеву военную помощь, в частности, идут поставки тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с оккупантами.

ВСУ используют также РСЗО HIMARS. Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны.

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