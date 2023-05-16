Зеленский между ЕС и Китаем. Что президент привез из турне по Европе и зачем представитель КНР едет в Киев — интервью NV с Климкиным 16 мая, 19:15 Владимир Зеленский за три дня посетил несколько европейских столиц (Фото:Federico Gambarini/Pool via REUTERS)

Экс-глава МИД Павел Климкин подробно разбирает визит Владимира Зеленского на запад и объясняет, что привезет в Киев гость с востока.

В течение трех последних дней президент Владимир Зеленский без предварительных анонсов посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Великобританию. На фоне анонсированного контрнаступления он обсудил с лидерами европейских стран вопросы дополнительной военной помощи, членство в НАТО и мирный план. Как со временем отчитался глава государства, домой он вернулся с новыми оборонными пакетами.

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«Больше нового, более мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки», — объяснил Зеленский.



Теперь президент сам планирует принять в украинской столице визитера — речь идет о Ли Хуэе, специальном представителе правительства КНР в Евразии. Это станет первым визитом китайского дипломата в Украину во время войны. Миссия Хуэя, который проведет настоящий вояж по Европе, а также заедет в РФ — способствовать воплощению «мирного плана», предложенного ранее официальным Пекином.



О том, что означает стремительное турне украинского лидера, насколько успешным оно было, и что означают действия Китая, NV расспросил Павла Климкина, экс-министра иностранных дел, соучредителя Центра национальной устойчивости и развития.



— Президент в эти дни совершил турне по европейским странам — Италия, Германия, Франция, Британия. Что значат эти визиты? И почему именно сейчас?



— В преддверии саммита Большой семерки (G7) в Японии это очень важно и своевременно для согласования и координации позиций. Это четыре страны G7, все европейские. И очень важно, чтобы в конце этой недели на саммите G7 были приняты стратегические решения, которые фундаментально подходят к нашим ожиданиям и отвечают нашим интересам. Первое — это продолжение поддержки, причем как военной, так и финансовой. Это горизонт, который должен быть до конца нынешнего года, но и выходить за его рамки. Второй фундаментальный вопрос: какой будет модель безопасности для Украины? Это вопрос номер один. Поскольку мы не можем быть просто элементом сдерживания, как в США говорят, таким дикообразиком. Это вызывает множество вопросов относительно того, как будет обеспечена данная модель. Будем ли мы чувствовать себя в безопасности? Ответ: не будем. Будет ли кто-то инвестировать в Украину внутри и снаружи масштабно? Ответ: тоже проблематично. Да и мы будем вынуждены содержать безумный по размеру оборонный сектор даже после войны и платить не 2% [от ВВП на безопасность], как там иногда спорят в НАТО, а, наверное, в разы больше, то есть более 10%. Поэтому для нас критически важно понять, какой будет модель безопасности, какие перспективы по НАТО и гарантиям безопасности.

Третий вопрос: не захочет ли какая-то часть Запада в какой-то момент, возможно, в конце года, возможно, в начале (конечно, после результатов контрнаступления) начать серьезно говорить с Китаем и другими о каких-то усилиях, как они называют это, «по деэскалации»? Потому это только часть вопросов. Дополнительно большой вопрос санкции, поскольку они сейчас в значительной степени буксуют. Обсуждение проходит, но сложно.

И все это вопросы для Большой семерки, конечно. И также классическая повестка дня — поставки оружия. Поэтому я считаю, что эта поездка очень важна и своевременна как раз перед саммитом G7.

— Она была успешной для Украины?