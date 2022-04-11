Россия готовит фейки о сдаче в плен украинских военных с оружием от союзников — Ермак 11 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Ермак рассказал о новых сценариях фейков россиян (Фото:ОПУ)

Россия готовит фейки о сдаче в плен украинских военных с оружием от западных союзников, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет», — написал он в своем Telegram

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По словам Ермака, российские оккупанты понимают, что проигрывают войну, «видят свою отсталость и стремятся „сбить“ поставки вооружений любыми методами».

Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг фейк об уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую передали Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с лидерами стран НАТО в Брюсселе на этой неделе поблагодарил партнеров за предоставление оружия, но подчеркнул, что они затягивают с поставкой новых видов вооружения.

Министр обороны Алексей Резников также призвал международных партнеров поставлять Украине более современное вооружение, а не оружие советского образца.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы в течение многих лет поставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

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