Новая Зеландия отправит в Британию 30 военных для обучения украинских артиллеристов 23 мая, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Украинских военных помогают обучать западные партнеры (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Новая Зеландия отправит в Великобританию 30 своих военнослужащих для обученияукраинских военных.

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Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, пишет CNN.

«Солдаты будут находиться в Соединенном Королевстве до конца июля. Они будут обучать украинских солдат использованию легкой пушки L-119», — отметила Ардерн.

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Военнослужащие, учебные боеприпасы и избыточное оборудование, включая системы прицеливания, будут перевезены воздушным транспортом под координацией Британии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину начали поступать новые образцы западного вооружения.

Обучение украинских военных проходит на различных военных базах в Европе.

В настоящее время более 220 украинцев прошли обучение обращению с американской артиллерией, в частности с гаубицей M777.

Еще 20 украинских военнослужащих завершили недельный курс обучения работе с недавно разработанным беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost.

Предполагается, что после возвращения в Украину прошедшие подготовку украинские военные передадут полученные навыки другим бойцам.



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