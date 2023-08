Французская романтика и немецкое качество. Минобороны создало видео-благодарности для стран, которые помогают Украине оружием и техникой 24 августа, 23:11 День Независимости, Киев (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В четверг, 24 августа, Министерство обороны Украины опубликовало видео с благодарностями международным партнерам ко Дню Независимости Украины.

Минобороны в формате видео поблагодарило 21 страну.

В частности: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Нидерландам, Дании, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Норвегии, США, Канаде, Австралии и Японии.

Видео дня

В каждом ролике смонтированы кадры с военной помощью от определенных стран, а на фоне звучат известные в этих государствах песни.

В видео с благодарностью Германии показали системы ПВО, танки и другое вооружение, которое немцы передали Украине. В ролике также есть намек на потребность в передаче дополнительных танков Leopard.

В благодарности Польше внимание акцентируется на украинских беженцах, которым страна предоставила приют в начале полномасштабного вторжения России.

Для США Минобороны смонтировало ролик под песню Love Is Here To Stay. Украина благодарила за ПВО, бронетехнику и боеприпасы. А песней Come Fly with Me в Минобороны намекнули на потребность в истребителях F-16.

В ролике для Великобритании демонстрируются ракеты к противотанковым ракетным комплексам NLAW, бронетехника и танки Challenger 2. Видео завершается словами: «Кто знает, что наши британские друзья пришлют нам следующим».

Для Франции Минобороны вспомнило о французской романтике, акцентировав, что «нет ничего романтичнее самоходной 155-мм артиллерии», которую французы предоставляют Украине.