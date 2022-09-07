«Не можем делать паузы». В Минобороны Литвы отправили Украине 105-мм гаубицы 7 сентября, 14:37 Литовские 105-мм гаубицы для Украины (Фото:@Lithuanian_MoD)

Литва отправила в Украину 105-мм гаубицы для эффективной борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Минобороны страны в Twitter.

«Наши 105-мм гаубицы находятся на пути в Украину. Украина нуждается в безостановочных поставках оружия. Мы не можем делать паузы», — отметили в литовском оборонном ведомстве.

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Литва систематически поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Помогают также и обычные литовцы. Телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.

В то же время, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в ЕС истощаются. Он призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику.

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