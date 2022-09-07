«Не можем делать паузы». В Минобороны Литвы отправили Украине 105-мм гаубицы

7 сентября, 14:37
Поделиться:
Литовские 105-мм гаубицы для Украины (Фото:@Lithuanian_MoD)

Литовские 105-мм гаубицы для Украины (Фото:@Lithuanian_MoD)

Литва отправила в Украину 105-мм гаубицы для эффективной борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Минобороны страны в Twitter.

«Наши 105-мм гаубицы находятся на пути в Украину. Украина нуждается в безостановочных поставках оружия. Мы не можем делать паузы», — отметили в литовском оборонном ведомстве.

Видео дня

https://twitter.com/Lithuanian_MoD/status/1567446474312540160

Литва систематически поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте также:
Литва закупит для Украины почти 40 беспилотников-камикадзе

Помогают также и обычные литовцы. Телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

https://www.youtube.com/watch?v=cEmnHmt_dyw&feature=emb_title

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.

В то же время, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в ЕС истощаются. Он призвал страны ЕС лучше координировать свои расходы на военную технику.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Военная помощь Гаубицы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X