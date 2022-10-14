Украина получит первые установки NASAMS уже в этом месяце — Резников 14 октября, 15:03 Украина получит от США системы ПВО NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Украина получит от США первые установки NASAMS уже в текущем месяце.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

«Есть решение США о поставке нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — отметил он.

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Резников напомнил, что недавно было принято решение о поставках еще дополнительных установок.

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Министр также уточнил, что в октябре Киев также получил немецкие системы ПВО IRIS-II.

«Вы знаете, что есть решение правительства Германии поставить нас новую систему IRIS-II. И мы в этом месяце получим этот комплекс. Потому что наши парни уже завершают обучение на нем. Это как раз система ПВО», — резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Накануне президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.



16 сентября представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что Украина должна получить первые две батареи NASAMS примерно через два месяца (ориентировочно в середине ноября).