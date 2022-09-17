Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии 17 сентября, 14:38 Испания оказывает военную помощь Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Испания отправила пять транспортных самолетов Воздушных сил с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook со ссылкой на Минобороны Испании, 9 сентября самолет Т-23 вылетел с авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос (Мадрид), он транспортировал в Украину боеприпасы для крупнокалиберной полевой артиллерии.

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«Это уже пятый рейс за последние дни. На прошлой неделе четыре рейса вылетели с базы Роти (Кадис) при поддержке страны-союзника. В общей сложности грузы, перевезенные в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов», — отметили там.

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Из Испании также выехало 20 грузовиков со снаряжением, которое в течение августа подготовило подразделение материально-технического обеспечения Армии королевства.

По словам министра обороны Маргариты Роблес, все эти поставки «являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени».

5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель почти половину запроса удалось закрыть.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину весь цивилизованный мир оказывает финансовую и военную поддержку Украине для борьбы с российскими оккупантами.

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