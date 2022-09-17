Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии
Испания оказывает военную помощь Украине (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Испания отправила пять транспортных самолетов Воздушных сил с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем ВСУ.
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook со ссылкой на Минобороны Испании, 9 сентября самолет Т-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид), он транспортировал в Украину боеприпасы для крупнокалиберной полевой артиллерии.
«Это уже пятый рейс за последние дни. На прошлой неделе четыре рейса вылетели с базы Роти (Кадис) при поддержке страны-союзника. В общей сложности грузы, перевезенные в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов», — отметили там.
Из Испании также выехало 20 грузовиков со снаряжением, которое в течение августа подготовило подразделение материально-технического обеспечения Армии королевства.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, все эти поставки «являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени».
5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель почти половину запроса удалось закрыть.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину весь цивилизованный мир оказывает финансовую и военную поддержку Украине для борьбы с российскими оккупантами.
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