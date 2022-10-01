Боевые медицинские комплекты и респираторы. Испания отправила в Украину самолет с гумпомощью 1 октября, 15:32 Испания отправила в Украину самолет с гумпомощью (Фото:Генштаб ВСУ)

Королевство Испания отправило в Украину самолет с медицинскими материалами. Он перевозит 300 кг медицинского имущества, состоящего из индивидуальных боевых ( медицинских) комплектов и респираторов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В пятницу, 30 сентября, Министерство обороны Испании сообщило, что самолет вылетел из Испании в направлении Польши.

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«Самолет заберет в Польше восемь раненых украинцев и впоследствии переправит их в Испанию. Также самолет транспортирует 300 кг медикаментов, которые направляются в Украину», — говорится в публикации.

На борту самолета находится медицинская аэроэвакуационная группа, переводчик и специалисты из других сфер помощи.

В Польше имущество будет передано представителям Украины, по ее запросу, и будет служить для увеличения возможностей ухода за ранеными в результате войны.

«Этот полет свидетельствует об обязательстве Испании перед Украиной оказывать постоянную помощь, которая выходит за пределы поддержки военными материалами», — заявили в Генштабе.

Ранее Испания отправляла пять транспортных самолетов Воздушных сил с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем ВСУ.