Переданные Украине бронетранспортеры M113 уже на поле боя — министр обороны Литвы

16 июня, 14:05
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Литва передала Украине 20 бронетранспортеров M113 (Фото:@a_anusauskas/Twitter)

Литва передала Украине 20 бронетранспортеров M113 (Фото:@a_anusauskas/Twitter)

Бронетранспортеры M113, которые Литва передала Украине, уже находятся на поле боя.

Об этом сообщил министра обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат», — написал он в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/a_anusauskas/status/1537297109342375937

Литва отправила в Украину 20 бронетранспортеров M113, а также несколько военных грузовиков и машин для разминирования на суму более 15 миллионов евро в конце мая.

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Страна уже предоставила Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро с начала полномасштабного вторжения России.

https://www.youtube.com/embed/8ca8mNnQEsY

15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Литва Военная помощь Поставки оружия Война России против Украины

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