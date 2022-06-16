Переданные Украине бронетранспортеры M113 уже на поле боя — министр обороны Литвы 16 июня, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Литва передала Украине 20 бронетранспортеров M113 (Фото:@a_anusauskas/Twitter)

Бронетранспортеры M113, которые Литва передала Украине, уже находятся на поле боя.

Об этом сообщил министра обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Литовские M113 уже добрались до поля боя в Украине для защиты жизней украинских солдат», — написал он в своем Twitter.

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Литва отправила в Украину 20 бронетранспортеров M113, а также несколько военных грузовиков и машин для разминирования на суму более 15 миллионов евро в конце мая.



Страна уже предоставила Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро с начала полномасштабного вторжения России.

15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.



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