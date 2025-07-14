Для десантных подразделений. Италия передала украинским бойцам винтовки Beretta SC70/90

Бойцы 33-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ уже используют Beretta SC70/90 (Фото: t.me/assaultregiment33)

На вооружение различных подразделений Сил обороны Украины поступили штурмовые винтовки модели Beretta SC70/90 итальянского производства, сообщает 14 июля портал Мілітарний.

В частности, данные винтовки используют бойцы 33-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ.

По всей вероятности, винтовки были переданы в рамках 10-го и 11-го оборонных пакетов помощи Украине от Италии.

При этом украинские бойцы, которые проходили обучение с Beretta SC70/90, отмечают и ее преимущества, и недостатки.

«В ней слишком много деталей. Ее невозможно разобрать без плоскогубцев или пули. Прицеливаться также гораздо сложнее, чем с АК. Она также тяжелее АК… В целом, это неплохое оружие, мне оно просто не нравится. Прицельные приспособления плохие, их не так легко читать, как в АК. Складной приклад — это большой плюс», — цитирует военногослужащего Мілітарний.

Изначально Beretta AS 70/90 была разработана в рамках программы создания семейства автоматического оружия для итальянской армии калибра 5,56×45 миллиметра.

Позднее, в 1990-х годах, оружие было принято на вооружение и до сих пор используется в различных итальянских подразделениях. При этом конкретно SC70/90 является специальной моделью, предназначенной для нужд десантных подразделений и имеет специальный складной приклад.

Данная винтовка использует газоотводную автоматику с поршнем короткого хода, что обеспечивает высокую надежность в различных условиях эксплуатации. Ее ствол имеет длину в 450 мм и позволяет бойцу сохранять хорошую дальность и кучность огня. Для стрельбы используются стандартные магазины на 30 патронов калибра 5,56×45 мм, совместимые с магазинами от американской винтовки M16, пишет Мілітарний.

«Сегодня Beretta SC70/90 частично заменяется на более новые модели, в частности ARX160, однако продолжает находиться на вооружении многих подразделений, в частности резервных», — подытожило издание.

