Раньше не было у ВСУ. Украина получит от партнеров противорадарные ракеты — Резников

25 июля, 15:38
Резников анонсировал новую военную помощь от партнеров (Фото:Алексей Резников/Faceboook)

Резников анонсировал новую военную помощь от партнеров (Фото:Алексей Резников/Faceboook)

Украина получит от западных партнеров в качестве военной помощи специальные противорадарные ракеты, которых раньше не было у ВСУ.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

По его словам, партнеры убедились в эффективности и профессиональности работы украинских военных. Вражеские цели точно и эффективно выбираются.

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«На основании этого уровня доверия нам будут продолжать оказывать помощь. И вы точно видели объявленный пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента Соединенных Штатов о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS, мы получим специальные противорадарные ракеты, которых у нас раньше было», — подчеркнул глава Минобороны.

Резников добавил, что такие ракеты позволят эффективно разрушать систему радаров РФ, ослеплять врага, что позволит потом получить преимущество для контрнаступления.

https://www.youtube.com/embed/apWICFDkYjU

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны оказывают Киеву военную помощь, в частности, идут поставки тяжелого вооружения, необходимого для борьбы с оккупантами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военная помощь Алексей Резников Война России против Украины

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