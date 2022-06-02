Украина подписала контракт со Словакией на поставку восьми гаубиц Zuzana 2
Украина получит от Словакии восемь 155-мм гаубиц Zuzana 2 (Фото:Ints Kalnins)
Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2.
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Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
«Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан — восемь штук будут доставлены в Украину», — написал он в своем Twitter.
Надь также поблагодарил министра обороны Украины Алексею Резникову за его личное участие в переговорах.
Zuzana 2 — самоходная установка 8×8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км). Благодаря автоматизации процессов количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех человек.
Украинские военные сейчас осваивают использование САУ.
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