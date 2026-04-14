Дроны и средства ПВО. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц в Германии, 13 августа 2025 года (Фото: JOHN MACDOUGALL/Pool via REUTERS)
Украина и Германия договорились о новом пакете военной помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пресс-конференцию транслировал Офис президента Украины во вторник, 14 апреля.
В частности, в новом пакете речь идет о ПВО, дронах и боеприпасах от Германии.
«Мы поднимаем наши двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства», — подчеркнул во время пресс-конференции Фридрих Мерц.
Также две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая сферу обороны.
14 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.
10 апреля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина и Германия согласовали приоритеты сотрудничества накануне нового заседания в формате Рамштайн, которое состоится 15 апреля.