«Приоритет номер один». Украина надеется получить от партнеров средства ПВО и миллион снарядов — Резников

8 марта, 13:43
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Резников обсудит предоставление помощи Украине с партнерами (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters)

Резников обсудит предоставление помощи Украине с партнерами (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters)

Украина надеется получить от европейских партнеров дополнительные средства ПВО и миллион снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, пишет Укринформ.

«Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии — ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм», — отметил он.

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7−8 марта в Стокгольме проходит неформальная встреча министров обороны ЕС под председательством Швеции. Ключевым вопросом переговоров является ускорение военной помощи Киеву.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

https://www.youtube.com/watch?v=Te9BTTT1P84&embeds_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Военная помощь ПВО Боеприпасы Алексей Резников Война России против Украины

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