Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи и анонсировала почти 400 млн евро «гуманитарки» 21 июня, 15:38 Также Берлин расширяет поддержку в гуманитарной области (Фото:Pexels / Pixabay)

Украина получила еще один пакет военной помощи от Германии, который будет включать тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы. Также Берлин выделит 381 млн евро помощи на гуманитарные нужды.

Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, в пакет военной помощи вошли:

два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним,

тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм Видео дня

шесть автомобилей для патрулирования границы,

155-мм высокоточные управляемые боеприпасы Vulcano (количество не указано).

Также Германия планирует передать Украине ракеты для ЗРК Patriot. Их количество в настоящее время неизвестно.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне сообщила, что Берлин расширяет поддержку в гуманитарной сфере.

«Мы предоставляем 381 млн евро гуманитарной помощи в 2023 году. Мы говорим о генераторах, продуктах питания, палатках и т. д. », — заявила глава МИД Германии.

По ее словам, Германия также планирует продолжить свою помощь Украине в деле разминирования.

Кроме того, она напомнила, что Германия ранее предоставила 16,8 млрд евро для поддержки Украины, включая военную помощь.