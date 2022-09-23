Германия передала Украине еще шесть установок Gepard и боеприпасы 23 сентября, 14:11 Самоходная зенитная установка Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия передала Украине еще шесть самоходных зенитных установок Gepard, общее количество данного вида техники, который есть на вооружении ВСУ, составил 30 единиц.

Об этом говорится в отчете на сайте федерального канцлера Германии.

Берлин также передал украинской армии 6000 боеприпасов.

«30 зенитных самоходных установок Gepard, в том числе около 6000 единиц боеприпасов», — сообщили объемы переданного вооружения за минувшую неделю.

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Также Киев получил от Германии 3000 снарядов калибра 155 мм, а частности 1000 сигнальных и 2000 дымовых.

Инфографика: НВ

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

15 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

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