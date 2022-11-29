Украина получила от Франции первую дальнобойную РСЗО LRU — Резников
ВСУ получили еще одну РСЗО LRU (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)
Французская реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter.
«Четвертый брат Long Hand Family [семейства дальнобойных РСЗО], LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага», — отметил он.
Резников добавил, что передача французского вооружения ВСУ — это видимый результат дружбы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. В октябре сообщалось, что Франция может отправить в Украину три таких аналога HIMARS своей модификации.
20 ноября Украина получила часть РСЗО из запланированных поставок. Также Париж передал Киеву две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны.
Франция систематический поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. В начале октября Макрон объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.