Украина получила от Франции первую дальнобойную РСЗО LRU — Резников 29 ноября, 14:28 ВСУ получили еще одну РСЗО LRU (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Французская реактивная система залпового огня LRU прибыла в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter.

«Четвертый брат Long Hand Family [семейства дальнобойных РСЗО], LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага», — отметил он.

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Резников добавил, что передача французского вооружения ВСУ — это видимый результат дружбы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

LRU M270 — это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. В октябре сообщалось, что Франция может отправить в Украину три таких аналога HIMARS своей модификации.

20 ноября Украина получила часть РСЗО из запланированных поставок. Также Париж передал Киеву две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны.

Инфографика: НВ

Франция систематический поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. В начале октября Макрон объявил о создании фонда на 100 млн евро, средства из которого пойдут на закупку оружия для Украины напрямую у производителя.