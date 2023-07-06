В Минобороны презентовали обновленную летнюю полевую женскую форму одежды — фото 6 июля, 10:23 В Минобороны презентовали обновленную летнюю полевую женскую форму одежды (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

В Минобороны презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин, в разработке которой учли антропометрические данные женщин и внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское строение тела.

Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

В обновленной форме для женщин внесены так и изменения:

кулиска на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине,

укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний,

эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины,

завышенная линия талии в брюках с «туннельным» поясом ( в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

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Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в опытной эксплуатации, отметили, что белье является универсальным: с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму.



Фото: Минобороны

Заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов отметил важность таких изменений, поскольку в рядах Вооруженных Сил находится около 42 тыс. военнослужащих.



«Сегодня в рядах ВСУ около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Поэтому наша задача — обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды — это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее каждый день», — прокомментировал он.



26 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что первые партии военной формы и белья для женщин-военнослужащих поступили в несколько бригад ВСУ на тестирование.

Министерство обороны обещало завершить следующий этап испытания военной формы украинских производителей для женщин-военнослужащих до конца мая.