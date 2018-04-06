Военная прокуратура задержала в Черниговской области главу райгосадминистрации

Чиновника задержали после получения второй части взятки

В Черниговской области сотрудники военной прокуратуры задержали исполняющего обязанности председателя одной из районных государственных администраций.

Как сообщили в ГПУ, он вымогал от местного предпринимателя $5 тысяч взятки.

Взамен руководитель РГА обещал содействие в получении разрешительной документации, необходимой для аренды земельных участков.

Чиновника задержали в рабочем кабинете после получения им второй части требуемой суммы.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области СБУ задержала чиновника РГА.