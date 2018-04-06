Военная прокуратура задержала в Черниговской области главу райгосадминистрации

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Чиновника задержали после получения второй части взятки
Фото: ГПУ

Чиновника задержали после получения второй части взятки

В Черниговской области  сотрудники военной прокуратуры задержали исполняющего обязанности председателя одной из районных государственных администраций.

Как сообщили в ГПУ, он вымогал от местного предпринимателя $5 тысяч взятки.

Взамен руководитель РГА обещал содействие в получении разрешительной документации, необходимой для аренды земельных участков.

Чиновника задержали в рабочем кабинете после получения им второй части требуемой суммы.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области СБУ задержала чиновника РГА.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове