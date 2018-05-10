Военная прокуратура опровергла связь между отравлением детей в Черкассах и расположенной там воинской частью

В военной прокуратуре опровергли одну из версий массового отравления школьников в Черкассах, согласно которой инцидент мог быть как-то связан с расположенной неподалеку воинской частью.

Как сообщили в ведомстве, к таким выводам пришла совместная группа, состоящая из специалистов ГСЧС, сотрудников Нацполиции и военнослужащих войск Радиационной, химической и биологической защиты.

"По результатам проведенного осмотра утечки любых ядовитых веществ обнаружено не было. Радиационный и химический фон в пределах нормы. Любых взрывов на территории части также не было", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что специалисты пока не смогли определить вещество, которым отравились дети в Черкассах.

Напомним, 8 мая на линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание. В областную больницу госпитализировали 51 ученика и одного учителя. При этом 11 человек оказались в реанимации.

Врачи диагностировали у пострадавших ингаляционную токсическую реакцию.

Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.