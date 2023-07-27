Руководители областного и районного военкоматов Ровенской области избили военного, у чиновника нашли наркотики — ДБР 27 июля, 14:46 ГБР разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ровненской области, которые избили военного (Фото:dbr.gov.ua)

В четверг, 27 июля, ГБР сообщило, что разоблачены должностные лица Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним.

«Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину», — сказано в сообщении.

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В ведомстве заявили, что руководитель Ровненского областного ТЦК сам бил военнослужащего, в то время, как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.

«Во время проведения „воспитательных мероприятий“ в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощения», — сказано в сообщении.



Во вторник, 26 июля, работники ГБР провели шесть обысков по месту работы, жительства и в транспортных средствах руководителей центров комплектования.

По информации ведомства, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружено биту, которой били мужчину.

В ГБР заявили, что у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП было изъято восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудия для употребления наркотических веществ.

Чиновник задержан. Ему объявлено о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Руководителю областного ТЦК и СП объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Военнослужащий также задержан. Инициировано обращение к следственному судье об избрании задержанным меры пресечения и отстранении от должностей.



СМИ сообщали, что руководитель Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк задержан.

Опубликовано видео, на нем военком бьет и унижает своего подчиненного. Они разговаривают о наркотиках.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они «не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев».

25 июля Зеленский сообщил о «неутешительных результатах» проверки военных.

«Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит», — сказал он в своем видеообращении.

Скандал с военкомом Борисовым — что известно

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.