Сотрудников военкоматов в трех областях подозревают в получении взяток. Полиция сообщает о задержаниях

26 июля, 17:44
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Задержанным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Задержанным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет (Фото:пресс-служба Нацполиции)

Полиция сообщает о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Их подозреваются в получении взяток за уклонение от призыва.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.

По данным следствия, сумы неправомерной выгоды, получаемые фигурантами, колебались от 9 тысяч гривен до 1,5 тысячи долларов США.

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На Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов требовал у призывника тысячу долларов США, сообщают правоохранители.

Также, по данным следствия, должностное лицо одного из районных военкоматов на Днепропетровской области получило тысячу долларов США и 12 тысяч гривен за то, что пообещал оттянуть время призыва на максимально возможный срок.

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В Черновицкой области правоохранители сообщили, что разоблачили двух военнослужащих на систематическом требовании взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе. Задержан фигурант во время очередного транша неправомерной выгоды — 9 тысяч гривен, утверждает полиция.

По статье 368 Уголовного кодекса Украины задержанным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Ранее Минобороны сообщило, что с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств по нарушениям работы территориальных центров комплектования, социальной поддержки и военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Российская агрессия Полиция Днепропетровская область Волынская область Военкоматы Черновицкая область Взятка ТЦК

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