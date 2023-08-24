На Львовщине заместитель командира воинской части заставлял бойцов строить ему виллу — ГБР 24 августа, 17:02 Во время обыска правоохранители изъяли документацию и крупную сумму денег в разной валюте (Фото:ГБР)

В четверг, 24 августа, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира одной из воинских частей во Львовской области, который заставлял украинских бойцов строить себе имение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным правоохранителей, с середины июля семь военных выполняли ремонтно-строительные работы на двухэтажной вилле заместителя командира воинской части.

Видео дня

Кроме того, по данным ГБР, «командир» наладил на территории военного городка работу подпольного магазина, в котором бойцам продавали продукты, которые государство выделило для обеспечения украинских военных. По данным следствия, магазином руководила жена чиновника.

По месту жительства чиновника прошли обыски. Правоохранители изъяли документацию и крупную сумму денег в разной валюте.

Заместителя командира подозревают в злоупотреблении служебным положением ч. 5 ст. 426−1.

Сейчас правоохранители готовят ходатайство о взятии его под стражу.

2 августа ГБР сообщило, что в Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему имение.