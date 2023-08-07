Военком в Полтавской области жестоко избил подчиненного, ему вручили подозрение 7 августа, 18:47 Военком с двумя подчиненными избил военного из-за конфликта (Фото:Государственное бюро расследований)

Начальник райотделения территориального центра комплектования и соцподдержки в Полтавской области жестоко избил подчиненного, ему сообщили о подозрении.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, военком испытывал неприязнь к подчиненному из-за того, что тот «открыто говорил о конфликтных ситуациях в коллективе».



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По данным ГБР, военком решил провести «воспитательную работу» и около полуночи приехал к дому военного с главным сержантом и солдатом — прямыми подчиненными последнего. Его вызвали «на разговор» по телефону.

«Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов пришлись в туловище и голову. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле», — заявили в бюро.

Военный потерял сознание и еле смог дойти до квартиры, ему вызвали скорую соседи. У мужчины сотрясение головного мозга, рваная рана головы и надорванное ухо.

Военком и еще один участник избиения получили подозрение по ч.5 ст. 26−1 и ч.4 ст. 405 (превышение служебных полномочий и угроза или насилие в отношение начальника).

28 июля Ровенский горсуд арестовал без права залога руководителя Ровенского областного ТЦК и СП, который избил подчиненного военного.