На Закарпатье военком заставлял солдат строить ему дом — он получил подозрение 2 августа, 17:29 Военные вместо службы строили дом начальнику подразделения в военкомате Закарпатской области (Фото:Государственное бюро расследований)

В Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему дом, сообщает пресс-служба Главного бюро расследований в среду, 2 августа.

По данным ГБР, с начала марта 2023 года по приказу начальника отдела Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки военные вместо службы занимались строительными работами на его участке.



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1 августа на участке, дома и в кабинете военкома прошли обыски. На строительстве работали трое солдат, они дают показания следствию. Военкому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В ГБР заявили, что во время обысков изъяли 3,5 тысячи долларов, монеты и документы об обучении в России, одежду с эмблемами СССР и страны-агрессора, удостоверение офицера минобороны СССР, значки, кокарды и георгиевскую ленту. По данным правоохранителей, военком родился и учился на территории России.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

По данным МВД Украины, подозреваемый купил участок под строительство во время военного положения и оформил имущество на близкого родственника.

25 июля заместитель главы НАПК Артем Сытник сообщил, что ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

26 июля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы территориальных центров комплектования, социальной поддержки и военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военкому Одесской области Евгению Борисову.

У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании. Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

25 июля суд отправил Борисова под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.