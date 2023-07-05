Укрзализныця возвращает военизированную охрану в пассажирские поезда — что изменится 5 июля, 16:07 Военизированная охрана пока работает на трех рейсах (Фото:УЗ/Facebook)

С 30 июня Укрзализныця начала возвращать военизированную охрану в пассажирские поезда.

Как сообщили в пресс-службе компании, на данный момент охрана работает в поездах № 81 Киев — Ужгород, № 41 Днепр — Трускавец и № 712 Киев — Краматорск.

На протяжении рейса в поезде находятся двое представителей военизированной охраны. Они проводят постоянный контроль над порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различения и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Видео дня

По словам главы Правления Укрзализныця Евгения Лященко, сотрудники военизированной охрнаы совершили уже 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. По его словам, это были мелкие конфликты.

«К сожалению, еще фиксируем случаи административных правонарушений в поездах. В первую очередь это курение и распитие алкогольных напитков. Не сомневаемся, что военизированная охрана будет действенным инструментом для выявления и привлечения к ответственности нарушителей. Работники охраны также смогут помочь поездной бригаде разрешить и более сложные конфликтные ситуации», — пояснил директор исполнительного филиала Ведомственная военизированная охрана УЗ Владимир Александров.

В компании уточнили, что для вызова военизированной охраны необходимо обратиться к проводнику иди начальнику поезда.

Во время рейса охрана имеет право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. Также они могут задерживать и передавать правонарушителей правоохранителям, проводить личный досмотр и досмотр вещей.

Проект военизированной охраны в пассажирских поездах был приостановлен в начале полномасштбаного вторжения РФ в Украину. До этого он работала около двух лет, сотрудники подразделения сопровождали в общей сложности десять пассажирских поездов.

Ранее Укрзализныця сообщила, что начала оснащать некоторые вагоны камерами видеонаблюдения и кнопками вызова проводника для улучшения уровня безопасности при перевозке пассажиров.