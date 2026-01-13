После вмешательства Свириденко. В Ирпеньводоканале передумали вводить графики подачи воды

Ирпеньводоканал на фоне отсутствия электроснабжения заявил, что воду временно будут включать дважды в день по графику, но позже сообщил, что введение графиков отменяется.

Обновлено 20:11 О том, что водоснабжение и водоотвод в Ирпенской громаде функционируют и никаких графиков подачи воды не вводится, сообщил также глава Киевской ОВА Николай Калашник.

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«Системы работают в штатном режиме, причин для ограничений на данный момент нет. Свет в городе после ночных вражеских обстрелов восстанавливаем. Область совместно с громадами и ГСЧС заблаговременно обеспечила объекты критической инфраструктуры источниками резервного питания. Все необходимое оборудование на месте», — заверил Калашник.

Обновлено 20:08 Благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов Ирпеньводоканала, работу оборудования удалось стабилизировать и водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщили в Ирпеньводоканале. Там также добавили, что в настоящее время не планируется введение графиков подачи воды.



Об этом сообщил Ирпеньводоканал.

Согласно сообщению, утром воду будут включать с 6:00 до 9:00, вечером — с 18:00 до 21:30.

«После восстановления электроснабжения подача воды будет восстановлена в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

В то же время, премьер-министерка Юлия Свириденко заявила, что обсудила ситуацию с водоснабжением в Ирпене с председателем Киевской ОВА Николаем Калашником и пообещала «максимально оперативно» восстановить нормальное водоснабжение без графиков.

«Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено», — заверила Свириденко.

Она также сообщила, что поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с главами ОВА срочно подать Кабинету министров дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.

13 января в Минэнерго заявили, что Киев и другие регионы вынужденно перешли на аварийные отключения света. В ведомстве добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых российских атак и непогоды, поэтому даже когда вернутся почасовые графики, они будут жесткими.

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В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300, семь ракет Искандер-К и 293 ударных беспилотников. Было зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киевской области без электроснабжения остались сотни тысяч семей.