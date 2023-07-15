Водолазы-саперы вытащили из Десны российский танк 15 июля, 14:35 На Черниговщине из Десны вытащили российский танк (Фото:Государственная спецслужба транспорта)

В районе поселка Шестовица Черниговской области водолазы-саперы достали из реки Десна российский танк, затопленный во время неудачной переправки.

Фото операции показали в Государственной специальной службе транспорта.

Там отмечают, что внешне трофейный образец не имеет значительных повреждений. Его передадут для дальнейшего восстановления для использования ВСУ.

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«В ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно прибегали к попыткам осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Поэтому местные жители прозвали свой поселок Второй Чернобаевкой», — рассказали в спецслужбе транспорта.