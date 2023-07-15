Водолазы-саперы вытащили из Десны российский танк

15 июля, 14:35
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На Черниговщине из Десны вытащили российский танк (Фото:Государственная спецслужба транспорта)

На Черниговщине из Десны вытащили российский танк (Фото:Государственная спецслужба транспорта)

В районе поселка Шестовица Черниговской области водолазы-саперы достали из реки Десна российский танк, затопленный во время неудачной переправки.

Фото операции показали в Государственной специальной службе транспорта.

Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта
Государственная спецслужба транспорта

Там отмечают, что внешне трофейный образец не имеет значительных повреждений. Его передадут для дальнейшего восстановления для использования ВСУ.

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«В ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно прибегали к попыткам осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Поэтому местные жители прозвали свой поселок Второй Чернобаевкой», — рассказали в спецслужбе транспорта.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Десна Черниговская область Российские танки река Десна Война России против Украины

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