«Вот такой улов». Водолазы ГСЧС достали из реки в Сумской области российскую Иглу — фото

22 июня, 18:57
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Оружие вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили. (Фото:ДСНС України/Telegram)

Оружие вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили. (Фото:ДСНС України/Telegram)

Сотрудники ГСЧС достали из реки Сейм в Сумской области российский ПЗРК Игла.

«Вот такой смертоносный улов — переносной зенитно-ракетный комплекс „Игла“, предназначенный для поражения вертолетов и самолетов, обнаружили водолазы части гуманитарного разминирования и специальных пиротехнических работ ГСЧС в реке Сейм в Сумской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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ГСЧС уточнили, что Иглу нашли вместе с артиллерийским снарядом 125 мм в водохранилище в селе Корольки Конотопского района. Оружие вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили.

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«Уважаемые друзья, в который раз предостерегаем вас — не стоит обольщаться прохладой летних водоемов, поскольку у них может чаяться смерть и беда», — предупредили спасатели.

https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Сумская область ГСЧС Игла Река

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