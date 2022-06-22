«Вот такой улов». Водолазы ГСЧС достали из реки в Сумской области российскую Иглу — фото 22 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Оружие вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили. (Фото:ДСНС України/Telegram)

Сотрудники ГСЧС достали из реки Сейм в Сумской области российский ПЗРК Игла.

«Вот такой смертоносный улов — переносной зенитно-ракетный комплекс „Игла“, предназначенный для поражения вертолетов и самолетов, обнаружили водолазы части гуманитарного разминирования и специальных пиротехнических работ ГСЧС в реке Сейм в Сумской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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ГСЧС уточнили, что Иглу нашли вместе с артиллерийским снарядом 125 мм в водохранилище в селе Корольки Конотопского района. Оружие вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили.

«Уважаемые друзья, в который раз предостерегаем вас — не стоит обольщаться прохладой летних водоемов, поскольку у них может чаяться смерть и беда», — предупредили спасатели.

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