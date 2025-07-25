Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью Radio NV — о кризисе с поставками воды на оккупированной территории Донецкой области, как эту ситуацию может использовать украинская власть и туристический сезон на Азовском море.

— Внимание мое привлекла ваша публикация, которая посвящена нехватке воды во временно оккупированном Донецке. Так называемый водный кризис. Мне кажется, область длительное время под оккупацией, неэффективное, мягко говоря, управление оккупантами приводило к этой проблеме, только углубляло ее. Но почему об этом кризисе сейчас все чаще стали говорить? Вы считаете, что мы, как украинская власть, как украинское общество могли бы использовать эту проблему, чтобы сделать ее своим козырем, когда речь идет об информационной составляющей и привлечении к коммуникации украинцев с этих территорий?

Реклама

— Давайте по порядку. Почему стали говорить сейчас о водном кризисе и почему это такой актуальный вопрос последних месяцев, последних недель? Потому что тот водный кризис, который был до того (касался в основном самого Донецка, немного он цеплял Макеевку), набрал просто бешеные обороты. И он докатился уже не только до тех мест, которые были оккупированы с 2014 года.

Сегодня можно сказать, что все города Донецкой области, которые имеют централизованное водоснабжение, находятся в пределах этого кризиса. Это и Мариуполь, это и частично Волноваха, это и Зугрэс — это все. То есть нет такого города, которого бы эта проблема не коснулась и где бы она не развивалась.

И дело в том, что обмеление всех водохранилищ пришло к такому уровню, что этот водный кризис — это еще не апокалипсис, это не апофеоз всей этой проблемы, он будет нарастать. И где-то осенью мы увидим, что такое настоящий водный кризис, когда вообще нет ни одного источника, откуда можно взять питьевую воду в оккупированной Донецкой области.

Поэтому, возможно, и были введены определенным образом ограничения, достаточно жестокие графики во всей Донецкой области, с одной стороны. С другой стороны, эти графики абсолютно несправедливы, и люди там возмущаются.

И люди абсолютно справедливо возмущаются. Почему? Потому что здесь очень большая политическая составляющая.

Ханжонковское водохранилище в Донецкой области / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Например, если, действительно, в Донецке просто нет воды, и больше ее негде взять, физически нет, потому что там и Ханжонковское водохранилище уже пересохло, и все резервные водохранилища вокруг обмелели, и просто нет воды. То, если брать, например, такие города, как Мариуполь, здесь воду отключают и подают по такому примерному графику, как в Донецке, исключительно из солидарности, чтобы не было несправедливости, как они считают, и чтобы дончане не чувствовали, что они одиноки в своих проблемах.

Мариуполь может подавать воду, по крайней мере ежедневно, и искать средства, как быстро решить эту проблему, и по крайней мере этот кризис немножко оттянуть, потому что полностью все равно это не решит.

Теперь, возвращаясь к тому, что мы можем с этим сделать, как украинское общество, как Украина в целом. Это просто безумный козырь, который бы мы имели и должны были разыграть уже давно. И этот козырь позволит, во-первых, напомнить нашим людям, что Украина о них заботится — людям, которые находятся в оккупации. Во-вторых, это способ усилить внешнее давление на Российскую Федерацию по остановке огня и по переходу к реальным переговорам.

И вообще привлечь внимание еще раз к гуманитарному кризису, который есть под оккупацией и из-за оккупации, а не на прифронтовых территориях и не на территории Украины, которую терроризируют россияне.

Поэтому да, в принципе, понятна проблема, как ее решать. Даже если дойдет до ее совместного решения по линии боевого соприкосновения. То есть на самом деле очень много козырей в этом, с какой точки ни крути. Если бы Россия согласилась на предложения Украины, если бы Россия не согласилась на предложения Украины — все равно, извините, мы прагматично во время ведения войны здесь в выигрыше, если мы озвучиваем эти вопросы.

Ухудшается ситуация, потому что Россия нас обвиняет в возникновении этого кризиса. Несправедливо абсолютно, но это становится все более громким. И вполне возможно, что мы получим какое-то непонятное предложение от России, к которому, как всегда, будем не готовы, и потом будем думать, как с этим вопросом жить дальше.

Поэтому мы говорим постоянно о том, что надо подойти к вопросу водного кризиса в Донецкой области совсем с другой стороны. В конце концов, использовать его как козырь, который есть у нас на руках.

— А Российская Федерация и оккупанты, которые управляют на этих территориях, могут пойти аж на такой шаг, чтобы обратиться к Киеву? Или в чем проблема?

— Проблема во всем сразу. Главная проблема, пожалуй, в системе управления именно Российской Федерации. Никто не хочет слышать о проблемах, никто не хочет их видеть. И когда ее озвучивают, сразу говорят, что она решена, чтобы царь в Кремле (намекает на российского диктатора Владимира Путина — Ред.), не дай Бог, не подумал, что кто-то ее не может решить.

То есть там все построено на большой лжи, которая, собственно, к этому и привела. На самом деле это является первопричиной всего.

Что на самом деле происходит? В чем причина водного кризиса? Потому что их там полторы или две причины.

И первая самая главная — это перебитый канал Северского Донца — единственный канал водоснабжения по сути в Донецкой области. Он перебивался с начала боевых действий еще в 2014 году. Систематически, когда ситуация доходила до каких-то остановок [поставок воды], он чинился с обеих сторон, в основном с нашей стороны, но и со стороны, которую контролирует Российская Федерация.

Затем, в 2022 году, это было примерно то же самое, что они повторили в Каховке. То есть они ударили по всем подъемным станциям для того, чтобы сделать невозможным наше наступление, чтобы мы не могли перейти Северский Донец. В результате вода окончательно исчезла. Если до того это был какой-то тоненький ручей, который доходил до Донецка, то сегодня там не доходит уже ничего.

А потом они добили все это подрывом Каховского водохранилища, потому что обмелел Днепр в целом. А он частично так же подпитывал каналы и водоснабжения, и гидросистему Донецкой области. То есть разрушенная войной гидросистема привела к этому водному кризису.

Ханжонковское водохранилище в Донецкой области / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Возможно ли это решить какими-то текущими средствами на территории Донецкой области, чем владеет Российская Федерация? Нет, невозможно.

Были попытки решить этот вопрос еще в начале полномасштабного вторжения. Они попытались протянуть канал из реки Дон. Задействовано в этом было Министерство обороны Российской Федерации. Заместитель министра обороны Российской Федерации Иванов за это сейчас получил тюремный срок, потому что они просто разворовали все по дороге. И фактически они какую-то трубу бросили в Донецк, но ее совершенно не хватает.

Стало понятно, что невозможно за счет Дона решить этот вопрос, по крайней мере таким оперативным путем. И почему россияне не могут решить этот кризис? Потому что, его просто никто не решает. Все решения, которые они сейчас ищут, это просто оперативные временные решения, которые его точно не решат и, возможно, просто немножко продлят, подержат в таком состоянии, что хоть иногда будет появляться вода.

То есть здесь все сразу. Сама система управления Российской Федерации построена на лжи. Плюс неспособность и нежелание, потому что нельзя сказать, что у них нет ресурса. Ресурс есть. Если бы они начали этим заниматься, например, в 2022 году, возможно, по состоянию на сейчас, у них бы было какое-то решение для оккупированных территорий, и эта проблема была бы решена.

На самом деле мы ничего такого не видим и близко. Только громкие заявления, отчеты о том, что все хорошо. А воды уже нет. В Донецке раз в трое суток дают воду, в Мариуполе — раз в двое суток.

И то, что сейчас там из труб течет после того, как включают водоснабжение (сейчас мы видим это по Мариуполю, например), — это водой вообще сложно назвать, потому что даже в луже вода лучше. И вот эта ржавая вода будет четыре часа идти из крана, потом ее снова выключат, и ее снова не будет.

И очень показательно, что, например, в Мариуполе работают фонтаны, в Мариуполе работают автомойки, которые приближены к оккупационной администрации, и нет воды у обычных людей. Мне кажется, это настолько яркая картина того, что там происходит, что это просто однозначно дает ответ на вопрос, почему нет воды в оккупации.

— Может ли это как-то сказаться на санитарной ситуации, в частности в Мариуполе?

— Может ли — это, пожалуй, не тот вопрос. Здесь правильно ставить вопрос, как быстро у нас будут эпидемии гулять по всей оккупированной Донетчине, во-первых.

Во-вторых, понятно, что отсутствие воды — это отсутствие санитарии, потому что не останавливается ничего. Не останавливается работа магазинов, не останавливается работа кафе, люди там продолжают работать. Извините, банальная гигиена никуда не делась. И так по всем оккупированным территориям. Понятно, что это будет влиять.

В Мариуполе уже официально признана вспышка ротавирусной инфекции. Это говорят они, что это ротавирусная инфекция, потому что что это на самом деле, не знает никто. Лаборатории в Мариуполе — иммунологические, инфекционные — как не работали, так и не работают.

Поэтому понятно, что там дальше будет происходить, учитывая, что, кроме всего, еще и жара растет.

И следующий шаг в этом кризисе мы должны просчитывать наперед. Потому что потом, еще раз говорю, мы будем сталкиваться с сюрпризами, как всегда, как говорится.

Из-за такого водного кризиса не хватает воды уже для охлаждения реакторов. Например, на Зугрэской ТЭЦ, и они собираются ее останавливать. Одну подстанцию фактически останавливают. Это приведет к тому, что рано или поздно они вообще остановят все электроснабжение. И на оккупированной Донетчине не только воды не будет, а не будет уже электричества. То есть даже если появится вода или они набурят скважин, не будет чем из тех скважин ту воду доставать, потому что не будет подключения к электроснабжению.

И именно поэтому, согласно нашей информации, очень активно и очень агрессивно сейчас оккупационные власти Донецкой области, прежде всего, лоббируют вопрос перед Кремлем для того, чтобы срочно реинтегрировать и подключить Запорожскую АЭС. Потому что другого резервного питания для Донецкой области в природе не существует.

Поэтому все эти кризисные моменты будут только расти — и медицинский, и эпидемиологический, их множество. Даже сложно еще понять, что будет.

Потому что, если исчезнет электричество, то точно появится вода в одном городе — в затопленных шахтах, из которых перестанут откачивать воду. Это означает, что территория Донецкого угольного бассейна, где была добыча угля, просто превратится в болото достаточно быстро.

Это страшные вещи, о которых мы должны кричать. Не то, что говорить. Кричать каждый день и демонстрировать, почему надо вмешиваться в эту ситуацию. Потому что экологические последствия будут не только для Донецкой области, не только для Украины, но и для всего Европейского континента.

— Об Азовском побережье. Время от времени я встречаю сообщения о том, а в каком состоянии курорты, которые остались на временно оккупированных территориях. Я так понимаю, что они приходят в упадок и опустошены. Что видите вы? Или это ситуация, которая с начала сезона фиксируется?

— Она фиксируется с 2022 года, в принципе. Туристы там есть, только они просто в основном одеты почему-то в российскую форму. И это на кризис этих курортов влияет едва ли не больше, чем сам факт оккупации.

С одной стороны, то, что пытаются демонстрировать россияне, пропаганда, — это то, чем пользуются сегодня жители Донецкой области, оккупированной части, — едут на побережье от Мариуполя до Бердянска. Это то, что им не очень было доступно, до того, как не была оккупирована эта территория, по понятным причинам. Этих людей много на самом деле, но их точно не хватает для того, чтобы обеспечить наплыв сезона.

Если [проанализировать], то вся основная курортная часть, от Мариуполя до Бердянска, которая была бы привлекательна хотя бы для некоторых туристов, она занята военными. То есть там сплошные военные базы. А там, где нет военных, там нет нормальной инфраструктуры уже давно для того, чтобы обеспечить нормальный сезон, поэтому там нет людей.

Приморск и Кирилловская коса. Там, в принципе, такая же ситуация. Там есть военные, но там нет людей и им там вообще негде взяться. То есть даже от РФ это далеко, а зато очень близко к территории оккупированного Крыма. То есть «зачем мне ехать на Азовское море, если могу поехать на Черное?» — это так и работает, и работало.

Поэтому да, на оккупированной территории Приазовья абсолютный упадок, с точки зрения туристической инфраструктуры, и он дальше будет только расти, судя по всему. По крайней мере пока будет продолжаться оккупация, пока будут продолжаться боевые действия, потому что никаких вложений там нет.

Никакие вложения и инвестиции там и близко не предусмотрены, и на горизонте не маячат. И россиянам они 100 лет не нужны — им хватает своих пустующих курортов в Анапе, в Сочи, в том же Крыму. Там не та ситуация, чтобы кичиться в последнее время.

Поэтому развивать какой-то туристический бизнес на территории Азовского моря точно никто не будет. И повторюсь. Основная часть той туристической инфраструктуры, которая осталась цела, отведена под военные цели. Поэтому там находятся и полигоны, и лагеря для подготовки контрактников, укомплектования, слаживания… Здесь базируются подразделения ФСБ и тех постоянных гарнизонов, которые находятся на территории, для, так сказать, обороны Мариуполя, Бердянска, Приморска и так далее.

То есть там туристов уже нет, там им просто нет места. Это не конец упадка, а это его развитие. И что они не делают, ничего не растет.

С другой стороны, есть очень показательные истории, с точки зрения курортов, которые были оккупированы с 2014 года.

Известный курорт Седово, это под Новоазовским, Донецкая область. Он был курорт курортом, а потом его заняли военные. И там половина поселка, и половина Седовской косы закрыта и отведена под военную инфраструктуру. Поэтому там туризм просто загнулся.

Вот и вся перспектива нашего, к сожалению, Приазовья. Кто не верит и сомневается, можем посмотреть по ту сторону Азовского моря, на российскую часть, которая всегда была российская. Там тоже существовала туристическая инфраструктура, но она в упадке уже настолько давно, что вообще забыли о ее существовании. И это, что есть по ту сторону Азовского моря, — это будущее нашего берега Азовского моря, на весь период, сколько он будет находиться в оккупации.