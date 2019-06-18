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Водителя Mercedes, который выехал на пешеходный мост в Киеве, ранее лишили прав за пьяное вождение

Вчера, 15:34
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Водителя Mercedes, который выехал на пешеходный мост в Киеве, ранее лишили прав за пьяное вождение - фото

kiev.informator.ua

Полиция Киева установила, что водитель Mercedes уже был лишен прав

Патрульные установили личность водителя Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, водитель избегает общения с правоохранителями.

Кроме того, было установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения. Также у него есть ряд постановлений за управление автомобилем без водительских прав.

Сегодня управления патрульной полиции в городе Киеве официально пригласило водителя принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

В случае, если мужчина не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие. Сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения.

Напомним, 17 июня неизвестный водитель на Mercedes выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

Теги:   Патрульная полиция Киев

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