Обстрел автобусов в Попасной: удалось найти водителя, он в плену
Оккупанты записали с водителем пропагандистское видео (Фото:Скриншот видео кафиров)
Удалось найти водителя одного из двух эвакуационных автобусов, попавших 29 апреля под обстрел в Попасной Луганской области. Он находится в плену оккупантов.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Речь идет о водителе по имени Михаил Панков. Оккупанты записали с ним пропагандистское видео и показали на центральном телеканале. Гайдай отмечает, что россияне заставили водителя говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей.
«Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта у Михаила не было», — пишет Гайдай.
По словам главы ОВА, эта новость также означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций.
Ранее сообщалось, что два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области 29 апреля были расстреляны россиянами, с водителями была потеряна связь.
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