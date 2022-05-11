Изменения для водителей. Как получить права и категорию по новым правилам 11 мая, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Правительство упростило процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД (Фото:alexfan32 / Depositphotos)

Правительство изменило и упростило процедуру сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД.

10 мая Кабинет Министров Украины принял постановление О внесении изменений в некоторые постановления КМУ о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей транспортных средств.

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Нормативным актом предусмотрены обновленные правила для водителей.

Как будет проводиться обучение в автошколе

Распределение обучения в автошколе (учебном заведении) на два этапа:

1) теоретическую подготовку, по результатам которой заведение будет выдавать слушателю соответствующее свидетельство, которое будет действительно в течение одного года;

2) практическое управление транспортным средством, по результатам которого заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действительно в течение двух лет.

Где будут выдавать водительские права

Выдача водительского удостоверения и сдачи экзаменов может осуществляться в любом сервисном центре МВД лицам, у которых истек срок лишения права управления (в настоящее время лицо, которое лишено права управления, сдает экзамены и получает удостоверение водителя после лишения права управления в сервисном центре по месту регистрации).

Кого допустят к практике

Согласно обновленной процедуре, допуск к обучению по практическому управлению транспортными средствами возможен только после успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

По желанию лица практическая подготовка может осуществляться в любом заведении независимо от того, в каком заведении это лицо прошло теоретическую подготовку.

Что отменили

В настоящее время отменили внутренний теоретический экзамен в заведении (автошколе). После прохождения теоретической подготовки будет сдаваться исключительно внутренний практический экзамен после завершения практической подготовки.

Где будут сдавать практический экзамен

Предусмотрена возможность сдачи практического экзамена в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от территориального сервисного центра МВД, где сдавался теоретический экзамен.

Фото: Главный сервисный центр МВД

Кто сможет получить платные номера

Теперь возможность получения платных номерных знаков будут иметь водители всех без исключения транспортных средств (в настоящее время выдача платных НЗ осуществляется исключительно для легковых автомобилей).

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