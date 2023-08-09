Кабмин разрешил получать водительское удостоверение и номерные знаки по почте 9 августа, 06:20 В Украине в этом году сервисные центры МВД выдали более 200 тысяч водительских удостоверений впервые (Фото:facebook.com/hsc.gov.ua)

Кабинет Министров разрешил в период действия военного положения пересылать по почте водительское удостоверение, получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Так, правительство изменило Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Кроме того, внесены изменения в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

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«Установлено, что лицо по желанию и за дополнительную плату может получить свидетельство о регистрации транспортного средства, номерные знаки с использованием средств и объектов назначенного оператора почтовой связи путем предоставления услуг почтовой связи, в том числе через курьера. Разрешено в период действия военного положения пересылать в международных почтовых отправлениях водительское удостоверение на право управления транспортными средствами соответствующей категории», — отметил Мельничук.

По его словам, правительство предусмотрело и внедрение автоматических проверок по реестрам и базам информации, доступ к которым имеет МВД, сведений о лицах, необходимых для допуска их к управлению транспортными средствами, оформления, персонализации, возврата, обмена, выдачи удостоверений водителя, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортного средства, оформления и выдачи регистрационных документов и номерных знаков.

Накануне в Министерстве внутренних дел заявили, что в Украине в этом году сервисные центры МВД выдали более 200 тысяч водительских удостоверений впервые.