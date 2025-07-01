Водительское удостоверение 2025. Как изменить транслитерацию в документе в соответствии с загранпаспортом

Из-за разногласий в написании имени или фамилии в документах могут возникать недоразумения, особенно во время поездок за границу или оформления других документов. Именно поэтому в сервисные центры МВД обращаются граждане с просьбой изменить транслитерацию в водительском удостоверении, чтобы та соответствовала информации в загранпаспорте.

Как это сделать — объяснили на сайте Главного сервисного центра МВД.

Почему так происходит

При выдаче или обмене водительского удостоверения написание букв латинского алфавита имени и фамилии осуществляется по действующим правилам. Правила транслитерации (воспроизведение латиницей букв украинского алфавита) регламентируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 года № 55 (с изменениями).

Однако бывают случаи, когда написание имени или фамилии латиницей в водительском удостоверении и в паспорте гражданина Украины или заграничном, которые выданы до изменения правил транслитерации, отличается.

Как изменить транслитерацию

Водительские удостоверения, в которых транслитерация имени или фамилии не совпадает, действующие на территории Украины. Однако, при желании, транслитерацию в удостоверении водителя можно изменить путем его обмена.

Для этого нужно лично обратиться в любое удобное территориальное подразделение в Украине. С собой необходимо взять следующие документы:

▪ паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карта (дополнительно выписка о месте проживания);

▪ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

▪ имеется водительское удостоверение;

▪ паспорт для выезда за границу (если транслитерация меняется в соответствии с ним).

При обработке онлайн-запросов на обмен удостоверения транслитерация персональных данных осуществляется в соответствии с Правилами транслитерации, которые регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2010 года № 55 (с изменениями). К примеру, согласно этому документу, транслитерация имени Андрей сейчас осуществляется как Andrii.

Ориентировочная стоимость услуги — 608 грн, может быть начислена комиссия банка.

Напоминаем, что услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи через Е-запись на 21 день вперед. Или же зарегистрироваться возможно через терминал, расположенный в сервисном центре МВД, и в этот день получить услугу.

Сервис проверки транслитерации размещен на сайте Государственной миграционной службы.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбук и Инстаграм.