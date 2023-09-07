Водительское удостоверение: стало известно, сколько удостоверений украинцы уже обменяли за границей 7 сентября, 10:06 Украинское водительское удостоверение можно обменять за границей (Фото:didesign/depositphotos)

Украинцы обменяли 25 тысяч водительских удостоверений за рубежом в ГП Документ.

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Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Украинцам, которые выехали за пределы нашего государства, предоставлена возможность получить услугу по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП Документ.

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Сколько украинцев уже воспользовались услугой обмена водительского удостоверения в ГП Документ за рубежом

На сегодня украинцы обменяли в ГП Документ за рубежом уже 25 тысяч удостоверений. В центрах обслуживания граждане Украины обменивают украинское водительское удостоверение на такое же украинское современного образца.

Напоминаем, что в ГП Документ услуга по обмену водительского удостоверения актуальна в следующих случаях:

— в случае изменения анкетных данных водителя (когда лицо изменило фамилию, имя, отчество или пол)

— когда закончился срок действия (актуально преимущественно для водительских удостоверений, выданных впервые)

— в случае повреждения водительского удостоверения (испорчено, записи не читаются)

В ведомстве напомнили, что восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за рубежом пока не представляется возможным.

Сейчас центры ГП Документ предоставляют услугу в 6 странах — Польше, Чехии, Словакии, Германии, Турции, Испании.

Украинское водительское удостоверение работает без ограничений в странах ЕС

Украинцы, находясь в странах ЕС, должны знать несколько правил относительно пользования водительским удостоверением:

— украинцы могут пользоваться своим украинским водительским удостоверением в течение всего периода пребывания в ЕС, без необходимости его обмена;

— украинцы могут пользоваться водительскими удостоверениями старого образца без ограничений срока действия или вида (например, книжечка). Они не обязаны иметь перевод своего водительского удостоверения и международное водительское удостоверение, но должны иметь документ для подтверждения личности;

— украинцы могут продолжать пользоваться украинским водительским удостоверением даже после окончания срока его действия. Это означает, что им не нужно непосредственно обменивать свое водительское удостоверение, если оно устарело;

— в случае потери или кражи украинского водительского удостоверения, украинские водители могут без сдачи экзаменов получить временное водительское удостоверение образца ЕС на период пребывания под защитой.