Новый метод. В Украине снова обновили способ получения водительского удостоверения 2023 — МВД 17 марта, 15:14 Водительское удостоверение в Украине 2023 (Фото:whitebarbie/depositphotos)

С 2023 года в Украине действует обновленный алгоритм получения водительских прав. Теперь для получения водительского удостоверения нужно выполнить пять шагов.

Главный сервисный центр МВД Украины в своем Telegram-канале изложил детальный порядок действий, который должен пройти каждый кандидат на получение водительского удостоверения.

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Как получить водительское удостоверение в Украине в 2023 году

На первом этапе следует выбрать аккредитованное учебное заведение и пройти теоретический курс обучения. Затем с помощью онлайн-тренажера готовитесь к экзамену в сервисном центре МВД. Следующий этап – практическая подготовка. Будущий водитель овладевает водительскими навыками в автошколе. После получения необходимых практических знаний будущий водитель сдает практику вождения в автошколе и получает показания. После этого нужно обратиться в сервисный центр МВД и успешно сдать и здесь практический экзамен, чтобы получить водительское удостоверение.

Следует отметить, что с 2023 года практику вождения можно начать изучать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД. После этого практический экзамен сначала в автошколе, а затем в МВД. Впервые водительское удостоверение выдается сроком на 2 года. Далее его необходимо заменить на постоянное (10 лет).

Как в Украине получить водительское удостоверение 2023 / Фото: МВД Украины