Водительское удостоверение: действует ли украинский документ в странах ЕС и как им пользоваться 19 июля, 10:17 Украинское водительское удостоверение действует в странах ЕС (Фото:whitebarbie/depositphotos)

Украинцы могут пользоваться своим украинским водительским удостоверением в течение всего периода пребывания в ЕС, без необходимости его обмена.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинское водительское удостоверение работает без ограничений в странах ЕС

Украинцы, находясь в странах ЕС, должны знать несколько правил относительно пользования водительским удостоверением:

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— украинцы могут пользоваться своим украинским водительским удостоверением в течение всего периода пребывания в ЕС, без необходимости его обмена;

— украинцы могут пользоваться водительскими удостоверениями старого образца без ограничений срока действия или вида (например, книжечка). Они не обязаны иметь перевод своего водительского удостоверения и международное водительское удостоверение, но должны иметь документ для подтверждения личности;

— украинцы могут продолжать пользоваться украинским водительским удостоверением даже после окончания срока его действия. Это означает, что им не нужно непосредственно обменивать свое водительское удостоверение, если оно устарело;

— в случае потери или кражи украинского водительского удостоверения, украинские водители могут без сдачи экзаменов получить временное водительское удостоверение образца ЕС на период пребывания под защитой.

Где украинцам в Европе обменять водительское удостоверение

В случае изменения анкетных данных, окончания срока действия удостоверения или серьезного повреждения документа украинские водители имеют возможность обменять свои водительские права за рубежом в отделениях ГП Документ. Сейчас они доступны в Польше, Турции, Словакии, Чехии, Германии и Испании.

Отдельные страны ЕС могут иметь различия в их национальном законодательстве, даже в контексте общих европейских норм и правил. Поэтому важно быть бдительным и заблаговременно ознакомиться с конкретными требованиями и правилами, которые действуют в стране, где вы временно находитесь.

Напомним, в Украине в период военного положения замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки.