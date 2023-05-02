Получение водительских прав: в МВД анонсировали важные изменения 2 мая, 15:07

Министерство внутренних дел Украины уже в этом году хочет усилить контроль за сдачей теоретических и практических экзаменов для получения водительских прав.

Об этом глава ведомства Игорь Клименко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

«Ожидаем [палки в колеса]. И мы к этому готовы. Я вам скажу, что эту позицию поддержало и руководство государства — минимизировать возможность каких-либо коррупционных рисков, касающихся предоставления услуг МВД», — сказал он.

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Так, классы, где будут сдавать теорию, до конца 2023 года планируют оборудовать камерами без «слепых зон», лица людей смогут идентифицировать. Теоретическую часть по правилам дорожного движения хотят разрешить прорабатывать с репетитором или самостоятельно, а не в автошколе. Также мобильные сервисные центры будут выезжать в другие населенные пункты к людям с инвалидностью.

Кроме этого, в планах уже в этом году оборудовать около 150 автомобилей камерами 360 градусов, которые смогут показывать весь салон — чтобы видеть ученика, инструктора, планшет, возможные нарушения и подсказки. В них установят трекеры, которые будут определять маршрут движения. Из салона авто будут вести полную аудиозапись.

В рамках реформы количество сервисных центров планируют сократить со 148 до 55. Часть менеджмента хотят изменить, а для персонала провести «проверку на благонадежность», чтобы на них не было жалоб.