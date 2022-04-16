Водительские удостоверения и техпаспорт снова в Дія — Минцифры
Теперь снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в Дія (Фото:diia.gov.ua / instagram)
Анонс главы Минцифры Михаила Федорова о возвращении в Дія водительского удостоверения техпаспорта оправдался.
В частности, цифровые документы снова доступны в приложении Дія.
Правительственная прессслужба с посланием на Минцифры напоминает, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.
Теперь вы снова можете пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в Дія. В приложении документы автоматически подтянутся.
Напомним, что электронные водительское удостоверение и техпаспорт приравняли к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.
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