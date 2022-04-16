Водительские удостоверения и техпаспорт снова в Дія — Минцифры

16 апреля, 02:41
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Теперь снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в Дія (Фото:diia.gov.ua / instagram)

Теперь снова можно пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в Дія (Фото:diia.gov.ua / instagram)

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Анонс главы Минцифры Михаила Федорова о возвращении в Дія водительского удостоверения техпаспорта оправдался.

В частности, цифровые документы снова доступны в приложении Дія.

Правительственная прессслужба с посланием на Минцифры напоминает, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. В настоящее время Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте.

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Теперь вы снова можете пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в Дія. В приложении документы автоматически подтянутся.

Напомним, что электронные водительское удостоверение и техпаспорт приравняли к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.

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Редактор: Гала Конопля

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Теги:   Транспорт Водительские права ДІЯ Михаил Федоров минцифры Дія Война России против Украины

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